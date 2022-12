Manovra, Meloni “Da Bankitalia no critiche sostanziali, è ben fatta”

06 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “La notizia per il governo è che sulle grandi voci su questa manovra non ci fossero da parte di Bankitalia critiche sostanziali. Vuol dire che, dal mio punto di vista, è una manovra ben fatta, seria che dà dei segnali importanti in una situazione con la quale ci confrontiamo e soprattutto con un tempo, rispetto al quale non era scontato che si facesse una manovra che considero politica con delle scelte politiche Penso che abbiamo fatto un buon lavoro”. Così il premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al termine del vertice dei leader Ue-Balcani occidentali a Tirana. Quanto al Pnrr “condivido le parole del presidente Mattarella. Il governo dall’inizio del suo mandato sta lavorando in maniera incessante sul tema del Pnrr. Chiaramente – ha spiegato – sono risorse importanti, soprattutto in una fase come quella in cui ci troviamo, ma è importante che queste risorse arrivino a terra. Ci sono una serie di questioni aperte, a partire dall’aumento dei costi delle materie prime, con 120 miliardi in investimenti, l’aumento delle materie prime stimato al 5%, il problema c’è. Però noi abbiamo del primo giorno convocato una cabina di regia e stiamo lavorando con molta concentrazione su questa materia perchè è uno strumento importante”.

(ITALPRESS).

-foto Palazzo Chigi-