Scossa di terremoto alle Eolie, magnitudo 4.6

MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 8.12 di questa mattina con epicentro alle isole Eolie. Lo riferisce INGV. “Al momento non ci risultano feriti e non si registrano danni particolari, la situazione è sotto controllo, solo qualche costone di roccia caduto a mare”, dice all’Italpress il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, che sta monitorando il territorio. Il sisma è stato localizzato a 3 km di profondità nel Golfo di Patti, seguito da una seconda scossa più lieve di 2.0 alle 8.18. “Ci sono giunte segnalazioni su piccoli crolli di roccia nelle zone di Valle Muria e via contrada Capistello – aggiunge – idem problemi in alcune abitazioni private. Ho chiesto espressamente alla Protezione civile di effettuare sopralluoghi in tutta l’isola e anche nei luoghi storici più fragili, ad esempio le chiese, per verificare eventuali conseguenze del sisma. Più tardi sicuramente avremo un quadro più chiaro e dettagliato. Speriamo non ci siano altre scosse grosse, di solito quelle nel lato del mare di Patti sono episodi singoli, stiamo comunque in allerta”.

