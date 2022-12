Disabilità: Papa “Non c'è inclusione senza fraternità”

03 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è inclusione, infatti, se manca l’esperienza della fraternità e della comunione reciproca. Non c’è inclusione se essa resta uno slogan, una formula da usare nei discorsi politicamente corretti, una bandiera di cui appropriarsi. Non c’è inclusione se manca una conversione nelle pratiche della convivenza e delle relazioni”. Così Papa Francesco che, in occasione dell’odierna Giornata mondiale delle persone con disabilità, ha ricevuto in Vaticano un gruppo di persone con disabilità, sottolineando che “è doveroso garantire alle persone con disabilità l’accesso agli edifici e ai luoghi di incontro, rendere accessibili i linguaggi e superare barriere fisiche e pregiudizi. Ma questo non basta: occorre promuovere una spiritualità di comunione, così che ognuno si senta parte di un corpo, con la sua irripetibile personalità. Solo così ogni persona, con i suoi limiti e le sue doti, si sentirà incoraggiata a fare la propria parte per il bene dell’intero corpo ecclesiale e per il bene di tutta la società”.

