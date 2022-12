Marocco agli ottavi da primo del girone F, 2-1 sul Canada

01 dicembre 2022 a

a

a

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – I Leoni dell’Atlante passano il turno e da primi del girone. Mentre il Belgio esce di scena a sorpresa, i tifosi del Marocco festeggiano in quel di Doha: la vittoria per 2-1 sul Canada vale la qualificazione agli ottavi, con tanto di primato: stasera, dal girone E che comprende Spagna, Germania, Costa Rica e Giappone, uscirà il nome della prossima avversaria. Ma la partita di oggi non è stata per niente semplice, con i canadesi che, nella ripresa, hanno venduto cara la pelle riuscendo a timbrare una traversa ed a mettere in difficoltà il portiere Bounou. Ma gli africani ce l’hanno fatta dopo 94′ di grande intensità.

Pronti via ed il Marocco passa in vantaggio. E’ il portiere canadese a sbagliare clamorosamente il passaggio, Ziyech intercetta e fa esplodere di gioia i suoi tifosi. Il Canada non riesce a replicare e gli uomini di Regragui ne approfittano per raddoppiare. E’ il minuto 23, En Nesyri dal limite dell’area di rigore lascia partire una saetta che vale il 2-0. Il Canada si fa vedere al 40′ quando Adekube scende a sinistra e crossa radente, Aguerd mette uno scarpino, la palla s’infila in rete per l’1-2. Nel recupero il Marocco sembra ristabilire le distanze ancora con En Nesyri ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa per 10′ non succede nulla. Il Marocco attende, Davies non trova la porta (21′). Il Canada coglie una traversa al 27′ quando un imperioso stacco di testa di Atiba manda la palla contro il legno. I Leoni dell’Atlante soffrono sulle palle inattive e i canadesi non smettono di attaccare, a caccia di un pareggio che permetterebbe loro di tornare a casa con almeno un punto. Finale con il batticuore per le notizie che arrivano da Belgio-Croazia ma il Marocco resiste ed alla fine è festa grande per la nazionale africana e per i suoi impagabili tifosi che l’hanno trascinata al secondo turno di questo mondiale.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).