Ruggito del Ghana, battuta 3-2 la Corea del Sud

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Ghana supera la Corea del Sud 3-2 al termine di una gara altalenante, nella quale gli africani sembravano averla messa al sicuro nel primo tempo, prima dell’uno-due di Cho Gue-Sung, che pareggia i conti. A ruota il 3-2 di Kudus (doppietta anche per lui), che sposta definitivamente l’equilibrio del match. Non bastano i 10 minuti di recupero alla Corea per riportare il risultato in parità.

Sette angoli nei primi 18 minuti per gli asiatici che, però, non fanno nessun tiro in porta. Poi, al 24′, punizione da destra di Jordan Ayew: la palla spiove in area coreana, Salisu la sbatte dentro di forza. La Corea barcolla e il Ghana colpisce ancora. Al minuto 34 fa tutto, di nuovo, Jordan Ayew che crossa al bacio per la testa di Kudus, bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Sullo 0-2 i coreani attaccano in maniera scomposta esponendosi al contropiede degli avversari.

Nella ripresa un paio di percussioni di Lamptey mettono i brividi ai coreani, poi Kim Jin-Su crossa perfettamente per il colpo di testa di Cho Gue-Sung su cui Ati-Zigi vola a deviare (7′). Il entravanti coreano non sbaglia, però, al 13′, quando anticipa Salisu e mette dentro da due passi un cross sempre da sinistra di Kim Jin-Su. Indentica azione, 2′ dopo, con la Corea del Sud che va in estasi per il 2-2, mentre la difesa del Ghana è in confusione totale. Dopo qualche minuto di sbandamento il team africano si riprende e Mensah scende a sinistra e crossa: Williams liscia clamorosamente ma Kudus, ben appostato, tira con prontezza, gonfiando la rete. La Corea schiuma rabbia. Kang-In Lee indovina l’angolo ma Ati-Zigi vola a deviare. Sul corner mischia furibonda ma il Ghana si salva. Asiatici all’attacco nel finale di gara, con Cho Gue-Sung che esalta ancora Ati-Zigi. Assedio finale coreano, le mischie si susseguono ma la gioia al triplice fischio è tutta degli africani.

