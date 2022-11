Riscatto Costa Rica, Giappone sconfitto 1-0

27 novembre 2022 a

AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Un successo che riapre tutto nel gruppo E. La Costa Rica, dopo la sonora sconfitta contro la Spagna, ha trionfato 1-0 contro il Giappone grazie alla rete di Fuller all’81’. Una vittoria importantissima, con le tre squadre a quota 3 e la Germania a 0: in caso di successo stasera la nazionale iberica potrebbe strappare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo, ma tutto è ancora aperto in vista dell’ultimo turno.

La nazionale guidata da Moriyasu ha provato a gestire il gioco sin dai primi minuti. La Costa Rica però ha concesso poco o nulla, con una difesa chiusa a doppia mandata durante tutto l’arco del match: la nazionale nipponica ha provato a sfruttare le fasce con Doan, ma il traversone effettuato al 13′ ha tagliato tutta l’area di rigore. L’unico sussulto della prima frazione all’Ahmad Bin Ali Stadium è arrivato al 35′, ma l’esterno scagliato dalla distanza è terminato alto sopra la traversa.

Nella ripresa il Giappone ha provato ad alzare il ritmo, due le occasioni non sfruttate prima con Morita e poi con Soma (alto il piazzato dai 20 metri circa). L’andamento del match è cambiato al 36′ dopo un errore in fase di disimpegno tra Morita e Yoshida: ne ha approfittato Fuller con un tiro a giro col mancino che ha superato Gonda. Nel finale Minamino e compagni hanno alzato il pressing – è stato sfiorato il gol a pochi minuti dal termine con una conclusione rimpallata sulla linea da Oviedo -, ma la nazionale costaricense ha strappato la prima vittoria del proprio Mondiale in Qatar.

