Verstappen vince ad Abu Dhabi, Leclerc 2° in gara e nel Mondiale

20 novembre 2022

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen chiude la stagione con una vittoria sulla pista di Abu Dhabi dopo il secondo titolo mondiale conquistato con la Red Bull. Secondo in gara e nel mondiale piloti il ferrarista Charles Leclerc. Terzo posto per l’altro pilota della Red Bull Sergio Perez. Subito fuori dal podio la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla Mercedes di George Russel. A seguire Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Daniel Ricciardo (McLaren). Ultima gara della carriera per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vetter (Aston Martin) chiusa al decimo posto. “E’ stata una stagione perfetta. Questa, invece, una bella gara, tutta incentrata sulla gestione delle gomme. Meglio le medie, con le dure sono arrivato fino alla fine” ha detto Verstappen al termine della gara.

“Ho dato il 110%. E’ stata una gara perfetta, l’unica possibilità di competere con la Red Bull e battere Perez era adottare una strategia diversa ed una gestione delle gomme molto buona. Strategia azzardata? Spero che l’anno prossimo saliremo un gradino ancora. Lavoreremo sul passo gara” ha affermato Charles Leclerc (Ferrari).

“Siamo arrivati vicini al secondo posto. Abbiamo dato tutto per questa stagione, sono sicuro che il prossimo anno saremo ancora più forti. Ci sono tanti aspetti positivi, grandi momenti, splendide battaglie. Vogliamo essere più forti” ha detto Sergio Perez.

“Avrei voluto fare qualche punto in più. La gara mi è piaciuta, è stato tutto uguale, solo il riscaldamento è stato un pò diverso. Oggi non abbiamo adottato la strategia migliore, peccato perchè avremmo potuto guadagnare di più nella classifica costruttori. Ho visto tante bandiere, tante facce sorridenti, La F.1 mi mancherà più di quanto mi manchi ora. Come mi sento? Un pò vuoto” commenta Sebastian Vettel.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).