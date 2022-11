Conte “Sul tetto al contante ennesima figuraccia del governo”

17 novembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Ennesima figuraccia del Governo.

L’innalzamento del tetto al contante viene depennato all’ultimo dal Decreto Aiuti perchè mancano i requisiti di urgenza previsti dal decreto legge”. Così su facebook il leader M5s Giuseppe Conte che aggiunge: “Il Governo Meloni non si era accorto che girare con 5mila euro in contanti in una valigetta non è l’urgenza per un cittadino comune. Sicuramente lo è per evasori, corrotti e criminalità organizzata. Ci riproveranno nella legge di bilancio. Noi daremo battaglia perchè ci si preoccupi di famiglie e imprese in difficoltà e non di come creare praterie per l’illegalità”.

(ITALPRESS).