Zelensky “Il missile sulla Polonia è un messaggio della Russia al G20”

BALI (INDONESIA) (ITALPRESS) – “Ieri al nostro vertice tutti hanno parlato di come porre fine alla guerra russa. Il rappresentante russo ha anche fatto alcuni commenti…E dopo, quasi 100 missili russi hanno colpito l’Ucraina. Edifici residenziali bruciati. Centrali distrutte di nuovo. Centinaia di città sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sfortunatamente, ci sono vittime umane. E non solo in Ucraina. I missili russi hanno colpito ieri il territorio della vicina Polonia. Dovrebbe esserci una risposta rapida”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo videocollegamento con il G20 di Bali che, come ieri, chiama G19, escludendo appunto la Russia. Secondo Zelensky “questo attacco missilistico è il vero messaggio della Russia al G20. Quindi quando dico G19, non mi sbaglio. Perchè la Russia è un Paese terrorista e noi da questo dobbiamo proteggerci. E’ questa la realtà”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).