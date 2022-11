Crosetto “Con la Francia crisi quasi rientrata”

15 novembre 2022 a

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Penso che la crisi con la Francia sia già quasi rientrata. Non ci sarà alcuna difficoltà per l’Italia – aggiunge – si è discusso su un tema, ma succede nelle famiglie, nei condomini e succede ogni tanto anche tra Paesi di fare delle discussioni”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Consiglio Difesa a Bruxelles.

Sempre in tema di immigrazione, il ministro ha posi sottolineato che nel corso del vertice “non abbiamo parlato di migranti, ma più in generale di fronte Est e Sud. Non si è parlato della missione Sophia, anche se l’Italia pensa che il Mediterraneo, per la sua importanza economica e strategica, sia un luogo da presidiare. Essendo la nostra una nazione che più di ogni altra vive nel Mediterraneo, ogni missione europea e internazionale che lo riguarda per noi è importante”.

