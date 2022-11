Altra vittoria last minute per il Milan, Fiorentina ko 2-1

13 novembre 2022 a

MILANO (ITALPRESS) – Come contro lo Spezia e l’Empoli, il Milan centra i 3 punti in pieno recupero, superando per 2-1 una Fiorentina molto vivace. E’ una sfortunata autorete di Milenkovic a regalare la vittoria ai rossoneri, passati in vantaggio in avvio, grazie a Leao, e poi raggiunti momentaneamente dai viola, col gol di Barak. Un pomeriggio che si apre con il saluto della Curva Sud all’ormai ex amministratore delegato Ivan Gazidis, omaggiato con applausi, cori e uno striscione, che il 5 dicembre lascerà il posto a Giorgio Furlani. I padroni di casa partono bene e dopo 90 secondi vanno a segno. Tomori va centralmente su Giroud che si inventa una grande sponda di prima mandando in porta Leao, che con il piatto destro infila Terracciano. La viola risponde subito e sfiora il pari un minuto dopo quando Mandragora si infila servendo dentro Cabral con il rimpallo che arriva di fatto addosso a Tatarusanu che si salva con il ginocchio. I campioni d’Italia in carica si distraggono e all’8′ si salvano quando Biraghi coglie il palo al termine di una ripartenza ben condotta da Barak. Gli uomini di Italiano trovano il meritato pareggio al 28′ quando Barak recupera palla in area dopo una serie di rimpalli e calcia con il sinistro trovando il gol dopo la decisiva deviazione di Thiaw.

I rossoneri si rivedono in pieno recupero, quando Amrabat perde palla scatenando un rapido contropiede che porta Diaz a entrare in area e a tentare uno scavetto su Terraciano in uscita, ma Venuti compie un miracolo salvando in acrobazia sulla linea. La prima frazione si chiude sull’1-1. Al 5′ della ripresa, i padroni di casa costruiscono una buona occasione quando Diaz apre il gioco sulla destra per Kalulu che si lancia in fascia e mette in mezzo per Giroud che anticipa il diretto marcatore e va al tiro di prima ma Terracciano si supera. Al 25′ Kalulu, in ripiegamento su Jovic, rischia l’autorete con una puntata nell’angolino ma Tatarusanu è reattivo e devia in corner. Al 33′ Leao si divora il 2-1, quando la palla schizza verso di lui dopo un rimpallo in area su Origi ma il portoghese non ne approfitta sparando alle stelle. Al 44′ Tomori salva i suoi con un salvataggio sulla linea su un tiro a botta sicura di Ikonè. La gara si decide in avvio di recupero. Il neo entrato Vranckx crossa dalla destra, Terracciano esce a vuoto forse sfiorato da Rebic e la palla sbatte addosso a Milenkovic che firma un clamoroso autogol. E’ il 2-1 che chiude il match e regala al Milan tre punti fondamentali per rimanere a -8 dalla capolista Napoli. Una beffa che costringe la Fiorentina di chiudere il 2022 al decimo posto a quota 19.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).