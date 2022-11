Acea, l'intelligenza artificiale al servizio della mobilità elettrica

10 novembre 2022 a

RIMINI (ITALPRESS) – Rilevare in tempo reale, attraverso la video-elaborazione di immagini la corretta occupazione dei parcheggi per la ricarica elettrica dei veicoli. E’ quanto riesce a fare il sistema tecnologico Ipads ideato da Acea Innovation, società del Gruppo ACEA che opera nel settore della mobilità e dell’energy & waste transition. In occasione di Ecomondo, alla Fiera di Rimini, è stato presentato il sistema che consente una gestione più efficiente degli stalli di sosta dedicati alla ricarica di veicoli elettrici.

“A Ecomondo abbiamo presentato per la prima volta il progetto Ipads – ha detto a margine dell’evento Federico Testa, responsabile business operation & sales Acea Innovations -. E’ un progetto sviluppato in casa Acea Innovation che permette, tramite una telecamera dotata di intelligenza artificiale collegata al nostro sistema tecnologico di gestione delle colonnine di ricarica, di gestire in maniera ottimizzata il flusso dei veicoli che transitano verso la colonnina”.

La tecnologia è supportata da un’innovativa soluzione che sfrutta reti neurali ad alta capacità di trasmissione dati. Grazie ad essa, Ipads consentirà l’implementazione di ulteriori servizi specifici, eventualmente richiesti da Comuni o altri Enti, come ad esempio servizi legati alla sicurezza e alla Smart City.

“Questa telecamera – ha aggiunto Testa -, oltre ad analizzare i veicoli in sosta, sarà in grado in futuro anche di analizzare in termini di sicurezza il traffico di persone che circolano nei pressi della colonnina”.

Ipads è stata ideato da Acea Innovation con un approccio modulare e scalabile, che consente dunque l’immissione sul mercato e l’acquisizione dei suoi servizi anche da parte di altri operatori europei di infrastrutture di ricarica interessati. “Una prima applicazione in via di sperimentazione – ha anticipato il manager – verrà effettuata nei prossimi mesi in accordo con il Comune di Castiglione della Pescaia”.

