Pecco Bagnaia campione del mondo in Motogp

06 novembre 2022 a

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP. La vittoria dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) nel GP di Valencia con il tempo di 41’22″250, infatti, ha automaticamente eliminato le possibilità di Fabio Quartararo (Yamaha), finito quarto, di superare il pilota della Ducati che ha chiuso in nona posizione. Secondo Brad Binder (Ktm), terzo lo spagnolo Martin (Ducati), quarto il francese Quartararo, quinto Miguel Olivera (Ktm). Bagnaia trionfa in sella a una moto italiana, la Ducati. Non accadeva dal 1972 dalla vittoria di Giacomo Agostini, con la MV Agusta.

– foto: LivePhotoSport

(ITALPRESS).