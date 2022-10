Fulmine Group, Gaspare Cracolici è il nuovo direttore operativo

25 ottobre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Fulmine Group, primo operatore postale privato in Italia, annuncia l’ingresso in azienda di Gaspare Cracolici nel ruolo di Direttore Operativo. Una figura strategica per il Gruppo, che oggi si posiziona sul territorio nazionale con oltre 400 filiali dirette e indirette, 12 Hub di smistamento e 2.500 postini/driver 4.0, specializzati nella consegna multi-prodotto.

L’inserimento del nuovo profilo di alta professionalità è finalizzato al processo di crescita di Fulmine Group, per raggiungere entro il 2024 gli obiettivi definiti nel Piano di Sviluppo dell’azienda e resi noti nel 2021. Gaspare Cracolici, che in passato ha ricoperto incarichi significativi in importanti società multinazionali, guiderà la Direzione Operativa, con l’obiettivo di rafforzare, coordinare e implementare la produttività di qualità della capillare rete del Network Fulmine Group, puntando all’incremento dell’efficienza e alla semplificazione e automazione delle procedure.

Nello specifico alla Direzione guidata da Gaspare Cracolici vanno ricondotte tutte le attività operative della corrispondenza, degli atti giudiziari (notifiche a mezzo posta e a mezzo messo), del parcel (Slim ed Economy) e del delivery cittadino (FG day e time). “Sono felice – ha affermato Cracolici – di far parte di questo Gruppo, il primo operatore postale privato in Italia, con cui sin da subito ho condiviso il progetto di sviluppo e crescita delineato nel Piano di Sviluppo. L’impegno dunque è quello di continuare, in sinergia con l’intero Network, a perseguire gli obiettivi di qualità, incrementando i progetti innovativi in grado di fare realmente la differenza in questo tipo di mercato, proponendo prodotti a valore aggiunto e su misura per i nostri clienti”.

Tra i cambiamenti più significativi che verranno attuati dal nuovo Direttore Operativo c’è la maggiore considerazione verso il dato, secondo un’impostazione aziendale orientata alla misurazione della qualità e all’analisi delle attività, con l’elaborazione di analitici report per la clientela. “Un passo decisivo che doveva essere fatto e verso cui l’azienda era ormai naturalmente indirizzata – ha precisato -. Mettere in primo piano il valore del dato consentirà in maniera più strategica la stesura di report analitici, attraverso i quali non solo è possibile semplificare e automatizzare i processi, ma anche attuare misure studiate di miglioramento della qualità. Tutto in un’ottica di programmazione, pianificazione e verifica dell’operatività all’interno dell’azienda. Sono entusiasta – ha concluso Cracolici – di aver trovato in Fulmine Group un team di giovani professionisti motivati e con grande passione e visione verso il futuro”.

