Fred de Palma e Baby K a Catania per il lancio del nuovo glo Hyper X2

24 ottobre 2022 a

a

a

CATANIA (ITALPRESS) – Per celebrare il lancio del suo ultimo dispositivo, glo ha organizzato un tour di eventi musicali in diverse città della penisola per coinvolgere la community e vivere insieme una serata di intrattenimento e spettacolo. Dopo la tappa di Milano, con il concerto a sorpresa di Achille Lauro in Darsena, e di Roma con Baby K e Fred De Palma, l’evento di lancio è arrivato a Catania per far vivere a tutti un’esperienza indimenticabile.

Da quando è stato introdotto sul mercato, glo ha sempre promosso una filosofia basata sulla condivisione di esperienze uniche e sulla possibilità di esprimere se stessi e ha raccolto attorno a sè una community di persone appassionate di design, tecnologia, arte e musica, che vivono con crescente entusiasmo le esperienze coinvolgenti proposte dal brand.

Per la terza tappa del suo tour di lancio, tenutasi a Palazzo Biscari, glo ha organizzato un esclusivo spettacolo di luci e musica dal vivo. Già ospiti nella tappa romana, gli artisti Baby K e Fred De Palma, icone della scena musicale e rap italiana, si sono esibiti sul palco cantando le loro hit più famose, facendo ballare i numerosi ospiti della serata.

Una grande festa per celebrare l’arrivo del nuovo glo Hyper X2: un dispositivo innovativo, dal design leggero ed ergonomico, studiato per regalare alle persone un’esperienza di utilizzo ancora più semplice.

glo Hyper X2 è caratterizzato da un design ergonomico e funzionale: è infatti il modello più piccolo, leggero e compatto della gamma. Il risultato è un prodotto estremamente maneggevole che offre una doppia modalità di utilizzo attraverso due pulsanti, Standard e Boost, che permette di regolarne l’intensità in modo ancora più semplice. Anche l’apertura superiore è stata migliorata, a garanzia di una maggiore igiene. glo Hyper X2 è disponibile in una gamma colori rinnovata e ampliata; sono 7 le tonalità differenti: bianco e oro, nero e rosso, verde, kaki, arancione, blu e nero.

– foto ufficio stampa MSL Group –

(ITALPRESS).