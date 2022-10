Kiev sotto attacco, Zelensky “Il terrore russo non ci distruggerà”

17 ottobre 2022 a

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Kiev di nuovo sotto le bombe. A una settimana dagli attacchi missilistici russi, la capitale ucraina si è risvegliata sotto attacco: sono almeno tre le esplosioni che si sono verificate all’alba, una nel distretto centrale di Shevchenkivsky. Negli attacchi colpito un palazzo non abitato, dove è divampato un incendio. Le esplosioni sarebbero state provocate da un attacco di droni kamikaze. Dopo l’attacco su Kiev, l’allarme aereo è scattato stamattina su tutto il Paese.

“Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico ha terrorizzato la popolazione civile. Droni e missili Kamikaze stanno attaccando tutta l’Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a Kiev – afferma su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky -. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di distruggerci. Gli occupanti riceveranno solo un’equa punizione e la condanna delle generazioni future. E otterremo la vittoria”.

(ITALPRESS).