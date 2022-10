Meloni a Berlusconi “Non sono ricattabile”

14 ottobre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Fratelli d’Italia lo ha votato convintamente e siamo certi che saprà ricoprire questo ruolo così prestigioso con senso delle Istituzioni, equilibrio e imparzialità. Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione”. Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

In serata, uscendo da Montecitorio, Meloni commenta poi le foto circolate in queste ore sugli appunti presi ieri in Aula da Silvio Berlusconi in Senato, con parole come “arrogante” e “prepotente” nei suoi confronti. “Negli appunti di Berlusconi manca una cosa, io non sono ricattabile”, ha detto il leader di Fdi.

