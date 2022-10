Camera, Lorenzo Fontana eletto presidente

14 ottobre 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Fontana, deputato della Lega è il nuovo presidente della Camera di questa XIX legislatura. Subentra a Roberto Fico. Alla quarta votazione, Fontana ha ottenuto 222 voti. Sono state 6 le schede bianche e 11 le nulle. Hanno ottenuto voti anche Maria Cecilia Guerra (77) espressione del Pd, Cafiero de Raho (52) per il M5S, e Matteo Richetti (22) per il terzo polo. Giornalista pubblicista, plurilaureato in Scienze Politiche, Filosofia e Storia, classe 1980 e leghista della prima ora. Entrato alla Camera nel 2018, sempre tra i banchi della Lega, è sato eletto vicepresidente, incarico da cui si dimette dopo essere stato nominato, il 31 maggio 2018, ministro per la Famiglia e le disabilità nel governo Conte I. Il 10 luglio 2019 è nominato ministro agli Affari Europei nello stesso governo, incarico ricoperto fino al 5 settembre del 2019 con il giuramento del governo Conte II. E’ rientrato il parlamento con il 25 settembre, alle ultime elezioni politiche, eletto all’uninominale con il 53,60% delle preferenze.

(ITALPRESS).