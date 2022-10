Governo, Lega “Nessun veto, preclusione o impuntatura”

12 ottobre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto un Consiglio Federale della Lega. Il partito di Matteo Salvini non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia “sappiamo come farlo e con chi farlo”. Per Salvini “sarà un onore”.

Dal Consiglio Federale “nessun veto, preclusione o impuntatura. C’è massima disponibilità a confrontarsi e ad assumersi tutte le responsabilità richieste da un momento così difficile per il Paese”, sottolineano fonti del partito.

