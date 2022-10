Juve all'esame Milan, Allegri “Diamo continuità ai risultati”

07 ottobre 2022 a

a

a

TORINO (ITALPRESS) – “E’ sempre Milan-Juventus, sono i campioni d’Italia e sarà una partita più difficile del solito perchè vengono da una sconfitta brutta in Champions e vorranno rifarsi. Sarà una serata di sport meravigliosa, in uno stadio pieno, ci sono tutte le condizioni per fare bene”. Massimiliano Allegri presenta così la sfida di domani a San Siro. I bianconeri arrivano dai successi con Bologna e Maccabi ma in questa stagione non hanno mai vinto in trasferta: “Speriamo che domani sia la prima volta”, l’auspicio del tecnico, che non vuole parlare di scontri diretti perchè “ora c’è da fare solo risultati, fra Salernitana e Monza abbiamo lasciato 5 punti quando ne potevamo fare 6. Siamo indietro, per cui facciamo un passettino alla volta”. Allegri chiede ai suoi di fare risultato ma anche di evitare certi errori di testa. “Con la Salernitana ci siamo fatti prendere dal nervosismo e non deve più accadere. Il campionato è lungo. In quella settimana abbiamo sprecato tante energie e siamo arrivati a Monza in condizioni non ideali. Ora bisogna dare continuità ai risultati. Domani è una bella partita da giocare ma per venir via con un risultato bisogna fare una prestazione di grande livello: è una squadra con giocatori di grande tecnica e qualità, Leao può spostare gli equilibri di una partita e San Siro quando è pieno spinge. Ci vorranno lucidità e personalità, sarà un buon test: servirà una grande prestazione sotto tutti gli aspetti, le partite a Milano non finiscono mai”. Per quanto riguarda la formazione, “Bonucci rientrerà, Milik sta molto meglio, dovrebbe essere a disposizione, lo valuterò fra oggi e domani mattina”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).