Tragedia allo stadio in Indonesia, si riduce bilancio vittime

02 ottobre 2022 a

a

a

GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – E’ stato rivisto al ribasso il bilancio delle vittime nei disordini scoppiati allo stadio di Malang. Lo rendono noto le autorità indonesiane secondo cui sono almeno 125 i morti: “Sono state indentificate 124 vittime e un’altra non lo è ancora stata”, ha spiegato il vice governatore della regione, Emil Dardak, a Metro TV. Alcuni nomi, in precedenza, sarebbero stati registrati due volte per errore.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).