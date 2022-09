Canottaggio azzurro a Sabaudia per preparare il Mondiale

09 settembre 2022 a

SABAUDIA (ITALPRESS) – Archiviato con soddisfazione l’Europeo di Monaco di Baviera, l’Italia del canottaggio è già tornata al lavoro sulle acque di Sabaudia per preparare il Mondiale di Racice (Repubblica Ceca). La rassegna iridata andrà in scena dal 18 al 25 settembre e sarà il fiore all’occhiello di una stagione di transizione in un inedito triennio olimpico. Il gruppo azzurro ha raccolto un bottino soddisfacente in Germania: le barche principali chiamate a fare risultato, come i doppi pesi leggeri delle medaglie olimpiche, non hanno tradito le attese e si sono piazzate sul podio. Tra i risultati di spicco anche il bronzo dell’otto maschile, che si è presentato in gara avendo in organico il quattro senza reduce dalla medaglia di bronzo a Tokyo. “Abbiamo intrapreso questo percorso a metà anno – spiega Matteo Lodo – siamo passati da una buona gara a Lucerna e poi dopo aver messo a punto qualcosa siamo stati in grado di prendere una bella medaglia all’Europeo. Durante questo raduno abbiamo fatto un buon lavoro e siamo carichi per il Mondiale”.

Tra le barche protagoniste della recente rassegna continentale anche il quattro di coppia maschile che dopo il meritato oro si prepara con fiducia alla gara di Racice, come racconta Giacomo Gentili: “Abbiamo conquistato una bella vittoria a Monaco e abbiamo preso sicurezza in vista del Mondiale. Abbiamo le carte in regola per dire la nostra, ma non voglio sbilanciarmi più di tanto. Proveremo a ottenere il miglior risultato possibile”. La manifestazione iridata che assegnerà i pass olimpici sarà quella del 2023, ma questo Mondiale sarà il primo a svolgersi dopo la pandemia. Nel 2020 e nel 2021 infatti la competizione è stata cancellata prima per il Covid e poi per il posticipo di un anno dell’Olimpiade. La squadra azzurra è molto giovane e la trasferta in Repubblica Ceca, oltre che per conquistare medaglie, sarà un’occasione per trarre valutazioni in vista della prossima stagione.

