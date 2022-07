Salvini “Proporre nomi ministri prima del voto”

30 luglio 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio sparare ministri a caso, ma sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo. Per me gli italiani dovranno votare sapendo se vince la lega con il centrodestra chi fa il ministro dell’economia, degli Esteri, delle infrastrutture e quindi alcuni ministeri importanti dovranno essere messi sul tavolo degli italiani prima del voto”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa alla stazione centrale di Milano. Alla domanda se la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti possa avere un ruolo nel governo magari come ministro della Salute, Salvini ha risposto “non fatemi coinvolgerla perchè non vorrei che qualcuno dicesse che offro una cosa in cambio dell’altra”. “Per quello che mi riguarda, stando anche alle dichiarazioni di Berlusconi e Meloni, Attilio Fontana ha lavorato bene e può continuare a lavorare bene”, ha aggiunto.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).