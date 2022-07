27 luglio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Incontro positivo governo/parti sociali. Buona notizia. Fa davvero rabbia pensare che se non fosse stata tolta la fiducia al governo sarebbe stato molto più positivo, a partire da una mensilità in più a fino anno per i lavoratori, frutto del taglio alle tasse sul lavoro”. Lo dice, su Twitter, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –