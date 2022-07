Covid, 68.170 i positivi, 116 le vittime nelle ultime 24 ore

23 luglio 2022 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Sono 68.170 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 350.630 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività che scende dal 20,8% di ieri al 19,4% odierno. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid, diffuso dal Ministero della Salute. I decessi delle ultime 24 ore sono 116 (ieri 155) per un totale di 170.798 vittime da inizio della pandemia. In lieve aumento le terapie intensive, 3 in più rispetto a ieri, che in tutto sono 408. In diminuzione, invece, il numero dei ricoveri ordinari, che sono 87 in meno rispetto a ieri, per un totale di 10.857. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it