21 luglio 2022 a

a

a

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un tweet, si è detto “sinceramente grato a Mario Draghi per il sostegno incrollabile all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa e nella difesa dei valori europei comuni: democrazia e libertà”. “Continueremo a lavorare per aumentare la cooperazione tra l’Ucraina e l’Italia”, aggiunge.

Foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).