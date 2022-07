21 luglio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ ovvio che mi presenterò a elezioni come leader del MoVimento”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Zona Bianca su Rete4. “Ci presenteremo ai cittadini per realizzare quelle misure che ieri non sono state neppure discusse”, ha aggiunto.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).