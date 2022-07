Letta “Se si sfilaccia la maggioranza, parola agli italiani”

14 luglio 2022 a

MILANO (ITALPRESS) – “Non siamo disponibili a tirare avanti purchè sia. Se non ci saranno le condizioni, se altri partiti della maggioranza si sfileranno, allora la parola passerà agli italiani e noi saremo pronti ad andare di fronte agli italiani con le nostre ragioni e il nostro progetto per il futuro dell’Italia. Se quello che verrà detto lì”, in Parlamento, “è invece differente, questo vorrà dire che si andrà di fronte agli italiani e noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, durante un punto stampa di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dopo le dichiarazioni del leader del M5S Giuseppe Conte sulla decisione di non votare la fiducia sul Dl Aiuti.

“La decisione del MoVimento 5 Stelle cambia lo scenario politico, ne prendiamo atto. Non è la nostra scelta, è una scelta che ci divide. Oggi voteremo convintamente la fiducia sul dl Aiuti”, ha aggiunto Letta.

