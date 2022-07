Europei donne, pari 1-1 dell'Italia contro l'Islanda

14 luglio 2022 a

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Bergamaschi salva e mantiene a galla l’Italia femminile agli Europei. Pari per 1-1 con l’Islanda nel secondo match, le azzurre si giocheranno tutto lunedì contro il Belgio. Islandesi avanti al 3′ con Vilhjalmsdottir, pari delle azzurre della ct Bertolini con Bergamaschi al 62′. La ct azzurra effettua diversi cambi di formazione, dopo la pesante batosta subita per mano della Francia domenica scorsa nella gara d’esordio, ma Gama e compagne partono male. Al 3′ islandesi già in vantaggio con Vilhjalmsdottir che approfitta di una situazione di mischia per trafiggere Giuliani. L’Italia prova a reagire al 9′, ma il tiro di Bergamaschi si spegne fuori. Le azzurre alzano il pressing provando a creare occasioni, le avversarie – però – sono forti fisicamente e reggono l’impatto. Al 19′ ci tenta Caruso dal limite, nessun problema per Sigurdardottir. Da qui in poi tanti cross delle azzurre che non riescono mai a trovare lo spiraglio giusto. Nella ripresa Islanda vicina al raddoppio al 61′, ma Johannsdottir fallisce da pochi metri. Le azzurre non ci stanno e un giro d’orologio dopo trovano il pari. Azione sulla corsia mancina di Bonansea che riesce a mettere la sfera al centro dell’area, sul pallone si avventa Bergamaschi che dall’altezza del dischetto mette in rete. Il pallino del gioco è nelle mani delle azzurre che sfiorano il vantaggio con Bonansea (palo) e Simonetti (palla fuori di un soffio). Adesso per l’Italia nel prossimo match col Belgio servirà solo vincere: “Sappiamo che dobbiamo fare almeno 4 punti per passare – ha detto la ct Milena Bertolini -. Le ragazze sono state brave, hanno subito subito un gol e avevano in mente anche le cinque reti delle Francia, il rischio era farsi trascinare, invece sono state brave. Il pareggio è arrivato grazie al lavoro collettivo, giocando palla a terra. Il gol è il risultato del cuore che hanno messo in campo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).