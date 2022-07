Barbagallo confermato segretario generale della Uilp

13 luglio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il 12° Congresso nazionale della Uil Pensionati. Il Congresso ha rieletto all’unanimità Carmelo Barbagallo segretario generale. Il Congresso ha riconfermato anche la segreteria e la tesoreria nazionale composte da Pasquale Lucia, Livia Piersanti, Francesca Salvatore e Cecilia De Laurenzi (tesoriera). “La grande intuizione di un patto intergenerazionale – ha dichiarato Barbagallo – deve coniugarsi con il potenziamento dello scambio di competenze tra giovani e anziani. Come Uilp proponiamo un grande progetto di alfabetizzazione digitale della popolazione anziana a cura dei giovani, da realizzarsi sulle televisioni pubbliche e private, adeguatamente finanziato”.

Il Congresso Uilp ha inoltre lanciato una nuova proposta:

istituire un ‘Servizio Civile di anziani attivì, che consenta alle pensionate e ai pensionati che possono e vogliono di svolgere lavori di utilità sociale, in modo da poter non solo integrare le proprie pensioni, spesso troppo basse, ma anche di continuare a dare un contributo importante alla vita sociale ed economica del Paese. Il Congresso ha ribadito l’impegno di portare avanti le rivendicazioni della piattaforma nazionale per la difesa e la promozione delle persone anziane e pensionate, in piena sinergia con la Confederazione Uil, a partire dalla Legge quadro nazionale sulla non autosufficienza e dall’aumento del potere d’acquisto delle pensioni.

(ITALPRESS).

-foto Italpress-