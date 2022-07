Sanremo, Morandi co-conduttore del Festival con Amadeus

11 luglio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Gianni Morandi sarà il co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio 2023. A darne notizia, al Tg1, è il direttore artistico e conduttore Amadeus. “Scelto – spiega Amadeus – perchè è la storia della musica ma anche il presente, amato da generazioni, i giovani lo amano come i genitori negli anni ’60”. In video Morandi dice: “Amadeus, la proposta di qualche giorni fa mi ha sorpreso ed entusiasmato. Mi sono chiesto: come mai Amadeus mi vuole? Poi ho pensato: hai fatto tre festival straordinari ma impegnativi e faticosi e nel 2023 avrai già compiuto 60 anni: avrai bisogno di una mano e hai scelto me!”.

