Calciomercato, sui media il re è Angel Di Maria

ROMA (ITALPRESS) – E’ Angel Di Maria il re del calciomercato, almeno per quanto riguarda i media: nell’ultimo mese l’attaccante argentino, stella del Paris Saint Germain approdata alla Juventus dopo quella che è sembrata una telenovela infinita, ha infatti ottenuto 1.644 citazioni sui canali televisivi e radiofonici italiani, distanziando nettamente il figliol prodigo Rumelu Lukaku, tornato all’Inter dopo la parentesi al Chelsea (1.148), e lo svincolato in attesa di ingaggio Paulo Dybala (1.062). Non solo: negli ultimi 30 giorni, la voce “calciomercato” ha ottenuto 37.583 citazioni sui nostri media ed è stata pronunciata quasi 52 volte all’ora.

Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati gli atleti protagonisti del calciomercato più citati dalla mezzanotte di martedì 7 giugno alle 10 di giovedì 7 luglio.

Ai piedi del podio troviamo Nicolò Zaniolo (570 menzioni); l’attaccante giallorosso, in avvicinamento alla Juventus, precede Paul Pogba (530), che torna ad indossare la maglia bianconera dopo sei stagioni al Manchester United, e Kalidou Koulibaly (509), difensore del Napoli finito anch’egli nel mirino della Juve.

Settima posizione per Milan Skriniar, il difensore slovacco dell’Inter oggetto di una corte serrata da parte del PSG (466), seguito dal “Gallo” Belotti, l’attaccante granata che voci insistenti danno alla Roma (394), da Gianluca Scamacca, gioiellino del Sassuolo a un passo dal PSG (381) e da Gleison Bremer, difensore del Torino in trattative con l’Inter (378).

L’insofferenza di Cristiano Ronaldo per il Manchester United e la sua voglia di giocare in un club con ambizioni di vittoria della Champions League fanno ottenere a CR7 l’undicesima posizione nella classifica di Mediamonitor.it, con 356 menzioni. Il fuoriclasse portoghese precede due attaccanti nerazzurri: Edin Dzeko (250), che Berlusconi e Galliani vorrebbero portare al Monza, e Andrea Pinamonti, in procinto di firmare con l’Atalanta (205).

Chiudono la classifica di Mediamonitor.it Victor Osimhen (155 citazioni), che dal Napoli potrebbe passare al Bayern Monaco, e l’ex bianconero Federico Bernardeschi (128), che ha raggiunto a Toronto il compagno di nazionale Lorenzo Insigne.

(ITALPRESS).