Covid, Ministero Salute esorta regioni a potenziare posti letto ospedali

ROMA (ITALPRESS) – “Adeguare l’ampliamento dei posti letto di area medica e in terapia intensiva dedicati al Covid” e prevedere “la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da SARS-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili”. E’ quanto chiede il ministero della Salute alle Regioni con una circolare “alla luce dell’attuale andamento epidemico e in considerazione degli ulteriori impatti assistenziali sul livello ospedaliero potenzialmente correlati alla maggiore diffusione del virus SARS-CoV-2”. Si ritiene importante “raccomandare alle Regioni e province autonome l’attivazione delle misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un incremento della domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione, sia a livello ospedaliero che territoriale.

Nonostante il periodo estivo “in cui molte attività vengono svolte all’aperto, si conferma sul territorio nazionale una fase epidemica caratterizzata da un forte aumento dell’incidenza, in constante crescita già da 4 settimane”.

