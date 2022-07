Mattarella “L'Italia è e sarà al fianco del Mozambico”

06 luglio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è al fianco del Mozambico, lo è e lo sarà. Questa visita è l’occasione per registrare questo intendimento, questa amicizia costante, questo parallelo di percorso che caratterizza il rapporto tra i nostri due Paesi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza delle istituzioni italiane in Mozambico. “Quanto fate qui è prezioso – ha aggiunto -, sono tutte attività che insieme costituiscono una rete di crescita dell’amicizia tra i nostri due Paesi”.

“Tra Mozambico e Italia vi è una vera vicinanza che non è soltanto tra le istituzioni dei due paesi, ma è tra i cittadini, tra le due società – ha sottolineato il capo dello Stato -. Questo rende ancora più radicata, forte e solida l’amicizia e la volontà di collaborazione che si sviluppa costantemente. Si svolge anche attraverso l’opera degli italiani presenti qui che sono il tessuto che tiene insieme questa amicizia, che fornisce un contributo decisivo al rapporto che vi è tra Italia e Mozambico”.

“Con il presidente Nyusi abbiamo parlato della collaborazione passate e futura registrando quanto sia ampia e come si inserisca in un complesso di valori condivisi, in quella che dovrebbe essere la vita internazionale caratterizzata da pace, dialogo, collaborazione, dalla creduta comune che avvantaggia tutti”, ha aggiunto Mattarella.

In precedenza il capo dello Stato aveva visitato il centro Dream, gestito dalla comunità di Sant’Egidio a Zimpeto, una zona molto povera di Maputo, dove dal 2002 vengono curati gratuitamente malati di Aids. “Sono lietissimo di essere in questo centro per vedere quanto fatto, quanto si sta facendo e quanto verrà fatto”, ha affermato Mattarella.

