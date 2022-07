Clarke vince la 5^ tappa al Tour, Van Aert resta in giallo

06 luglio 2022 a

ARENBERG (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simon Clarke ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2022, la Lille-Arenberg Porte du Hainaut di 157 chilometri. L’australiano della Israel-Premier Tech ha tagliato il traguardo in 3h13’34”, battendo in volata l’olandese Taco Van Der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) e il norvegese Edvald Boasson Hagen (Totalenergies). Quarta posizione per lo statunitense Neilsson Powless (EF Education-EasyPost), che si porta a 13″ dal leader della generale, il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), ancora in maglia gialla. Si torna in strada domani, giovedì 7 luglio per la sesta tappa, Binche-Longwy di 220 chilometri (partenza fissata alle ore 12.50).

