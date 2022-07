Covid, in Italia 84.700 casi e 63 decessi nelle ultime 24 ore

02 luglio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Sono 84.700 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 325.588 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus emesso dal Ministero della Salute.

Sono 63 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.488. I ricoverati con sintomi negli ospedali italiani sono 7.035 (205 in più di ieri), dei quali 275 (+11) in terapia intensiva.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).