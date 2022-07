Sainz il più veloce nel venerdì di libere a Silverstone

01 luglio 2022 a

a

a

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlos Sainz è il più veloce del venerdì di libere del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Sul circuito di Silverstone, nella sessione pomeridiana, il pilota della Ferrari fa registrare il miglior tempo girando in 1’28″942. Completano il podio virtuale la Mercedes di Lewis Hamilton (+0″163) e la McLaren di Lando Norris (+0″176). Max Verstappen (Red Bull) è quarto e precede Charles Leclerc (Ferrari), mentre il messicano Sergio Perez (Red Bull) è settimo davanti a George Russell (Mercedes). Al mattino, in una sessione fortemente caratterizzata dalla pioggia e dalle interruzioni, il migliore era stato Valtteri Bottas su Alfa Romeo in 1’42″249 davanti a Hamilton e alle due Rosse di Sainz e Leclerc. Appuntamento con la pista fissato per domani con le FP3 e le qualifiche che assegneranno la pole position.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).