Conte “Il proporzionale può essere soluzione contro l'astensionismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tasso di democraticità del nostro sistema sta scendendo sempre più in basso, i cittadini non partecipano perchè ritengono di non poter incidere nelle scelte”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso dell’evento della Cgil “Il lavoro interroga”.

“Credo che la politica abbia grandi responsabilità, una legge proporzionale potrebbe essere una soluzione – ha aggiunto -. La politica poi deve iniziare a comprendere i grandi cambiamenti del mondo del lavoro, non possiamo dire è colpa del reddito di cittadinanza se non si accettano più determinati lavori”.

