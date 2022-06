Salvini “Settimana prossima decreto sconto 30 centesimi sui carburanti”

24 giugno 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto luce e gas, settimana prossima verrà approvato, lo spero proprio, lo sconto di 30 centesimi su diesel e gas”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con Mattino Cinque. Poi parlando di energie altrenative, ha aggiunto: “Le energie alternative possono coprire solo un terzo del fabbisogno nazionale, per il resto serve il gas, e serve il nucleare: 440 reattori nucleari in questo momento nel mondo stanno lavorando; il nucleare è il futuro: energia pulita, sicura, che non produce scorie”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).