Conte “Vogliamo essere primi nel tendere la mano a chi in difficoltà”

23 giugno 2022

ROMA (ITALPRESS) – “In questi giorni è stato sottolineato che non siamo più la prima forza politica in Parlamento. Direi che essere i “primi” nel Palazzo non è tutto”. Lo scrive su facebook il leader M5s Giuseppe Conte che aggiunge: “Per me l’importante è essere i primi a tendere la mano nel Paese alle famiglie in difficoltà, ai giovani precari, a chi lotta contro l’inquinamento nella propria città, alle imprese che non vogliono chiudere i battenti nei loro territori. Avanti Movimento, vicino a chi non conta, non ha voce. A chi rimane agli altri “invisibile””.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).