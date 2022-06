Spadisti azzurri d'oro agli Europei, sciabolatrici d'argento

22 giugno 2022 a

ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Gli spadisti azzurri del ct Dario Chiadò hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre agli Europei di Antalya. Sulla pedana turca, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini hanno sconfitto in finale Israele per 45-32. Nel loro cammino verso l’atto conclusivo, gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca (45-34) nel tabellone dei 16, la Svizzera nei quarti (45-41) e la Francia in semifinale alla priorità (45-44). Le sciabolatrici azzurre conquistano invece l’argento. Nella finale per l’oro, Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro si sono arrese alla Francia per 45-23. Le ragazze del ct Nicola Zanotti avevano sconfitto la Turchia ai quarti (45-50) e l’Ungheria in semifinale (45-38).

– Foto Bizzi Team –

(ITALPRESS).