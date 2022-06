Nasce “La Forza del Sorriso”, progetto umanitario per i bisognosi

17 giugno 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – In seguito all’incontro con Papa Bergoglio in Vaticano Marco Chiellini, medico odontoiatra titolare dello studio dentistico per il sorriso femminile, ha presentato ufficialmente il progetto “La Forza del Sorriso”, che prevede la costituzione di un’Associazione Onlus che si pone come mission quello di far tornare il sorriso e la speranza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Al momento dell’incontro, è stata consegnata al Santo Padre la targa dell’Associazione a testimonianza dell’impegno che Marco Chiellini ha assunto nei confronti delle persone che andrà ad aiutare: “Essere di fronte ad una persona come Papa Francesco e parlare del nostro impegno con i meno fortunati mi riempie di gioia ed entusiasmo – ha detto -. Nel corso della mia esperienza ventennale nella cura dei denti ho compreso come un sorriso sano possa cambiare davvero la vita di una persona: non si tratta di un miglioramento puramente estetico, ma di qualcosa che va ben oltre, poichè arriva fino all’animo della persona per ridarle linfa vitale. Un vero e proprio supporto psicologico che dà coraggio e speranza per un reinserimento sociale e per ritrovare la fiducia in se stessi”.

Dopo una lunga carriera in questa branca medica, il dottor Chiellini ha quindi deciso di mettere a disposizione le sue competenze in favore di chi altrimenti non potrebbe beneficiarne. La sua Onlus raccoglierà, infatti, i fondi necessari a rendere operativa una missione umanitaria proprio perchè l’importanza della salute del sorriso è la chiave per una vita più serena e una maggiore fiducia in se stessi.

La decisione di incontrare Papa Bergoglio, quindi, è stata dettata dai principi che ispirano questa iniziativa, ossia l’empatia che ha portato gli operatori de “La Forza del Sorriso” a muoversi verso popolazioni disagiate per intervenire su una problematica sanitaria fin troppo spesso messa in secondo piano. La cura rivolta ai pazienti, una forma di accoglienza delle sofferenze degli altri che è certamente un tema caro al Santo Padre e, infine, il sostegno offerto gratuitamente per alleviare le difficoltà di chi ha bisogno di assistenza perchè vittima di una malattia odontoiatrica invalidante. L’organizzazione nascerà, quindi, con una bussola morale specifica e molto orientata verso quelli che sono i valori cristiani, e proprio da questo è nata la possibilità di un colloquio con Papa Francesco per Marco Chiellini: un’opportunità di confronto su tematiche delicate ed affini.

L’incontro con Papa Francesco, dunque, rappresenta solo i primi passi di un progetto che sarà costituito da diverse fasi. A seguito dell’incontro, infatti, sarà fondata l’Associazione Onlus e messa a punto la strategia di aiuto, nonchè la vera e propria missione sul campo; una volta portato a termine l’incarico del team di medici, questo sarà documentato in un docu-film; infine, il prossimo anno si terrà un nuovo colloquio con il Santo Papa durante il quale il dottor Chiellini porterà con sè alcuni pazienti coinvolti nell’iniziativa ed esporrà nel dettaglio l’esperienza vissuta nel tentativo di migliorare la vita di tante persone. Tutto ciò non sarebbe possibile senza l’aiuto di figure professionali all’altezza del compito, perciò questa Onlus potrà fare affidamento su altri medici e colleghi della branca di odontoiatria; volontari, per i quali saranno aperte candidature che verranno valutate scrupolosamente e, infine, altre associazioni partner con cui intraprendere un percorso comune.

“Sappiamo che “fare del bene agli altri fa bene innanzitutto a noi stessi”. Penso dunque che riuscire a fare del bene al nostro prossimo grazie a quello che sappiamo fare meglio dia un senso più alto al nostro lavoro e alla nostra intera esistenza. La Forza del Sorriso ha come valori fondanti l’empatia e la magnanimità nei confronti del prossimo e vogliamo iniziare un percorso che ci auguriamo possa portare gioia e speranza a chi ne ha più bisogno, grazie anche all’aiuto di volontari e associazioni affini, affinchè l’unione di più forze possa raggiungere e aiutare quante più persone possibile”, conclude Marco Chiellini.

