Covid, 23.042 i nuovi positivi, 84 le vittime, calano i ricoveri

09 giugno 2022

Sono 23.042 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 179.127 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto, nel suo bollettino quotidiano sul Coronavirus, il Ministero della Salute. I deceduti nell’ultima giornata sono stati 84, con il totale delle vittime da Covid da inizio pandemia che raggiunge quota 167.253. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 4.431 (64 in meno rispetto a ieri), di cui 197 nei reparti di terapia intensiva (due in meno di ieri). (ITALPRESS).

Photo www.agenziafotogramma.it