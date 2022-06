Covid, 8.512 i nuovi positivi in Italia, 70 le vittime

06 giugno 2022 a

a

a

Sono 8.512 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Italia, su un totale di 75.010 tamponi effettuati, tanto che attualmente le persone positive sono 631.348. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sugli sviluppi della pandemia, reso noto dal Ministero dalla Salute. Le vittime dell’ultima giornata sono 70, per un totale da inizio pandemia di 167.019 persone decedute. I ricoverati negli ospedali italiani sono 4.670 (41 in più di ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 217, uno in meno di ieri. (ITALPRESS).

Photo: www.agenziafotogramma.it