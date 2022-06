Ita Airways inaugura nuovo volo Roma-Buenos Aires con Airbus A350

03 giugno 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – E’ partito ieri alle ore 21.40 il primo volo di Ita Airways Roma Fiumicino – Buenos Aires. Il volo è stato operato con il nuovo Airbus A350, il primo in Italia e il primo della società, rappresenta il nuovo ambasciatore della compagnia nel mondo, fregiandosi della maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per l’evoluzione della sua immagine: le nuove divise nate dal team Ita insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli per la prima volta in operativo; I nuovi interni degli aerei creati dal designer Walter De Silva; Il nuovo catering di bordo studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini.

L’Airbus A350 che ha operato il volo inaugurale è quello dedicato a Roberto Baggio ed è stato proprio il “Pallone d’Oro” a presenziare il taglio del nastro ieri a Roma Fiumicino alle ore 20 salutando ospiti della stampa e passeggeri, cerimonia che ha avvalorato il forte legame con lo spirito azzurro e Ita Airways che ha dedicato ai campioni e campionesse italiane dello sport i suoi nuovi Airbus A319, A320, A330 e A350.

“Sono orgoglioso di questa possibilità che mi ha offerto Ita Airways. Quando me lo hanno detto sono rimasto stupito: non avrei mai pensato di avere un aereo con il mio nome. L’elemento a cui tengo particolarmente e che mi lega a Ita Airways è l’attenzione ai giovani. Stiamo lavorando insieme a un ‘progetto giovanì che permetterà a giovani talenti di volare verso mete sempre più alte grazie a un bando dedicato con la Fondazione Gilardi su progetti Italia-Argentina”, ha dichiarato Baggio.

Il volo nuovo Roma-Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con 5 frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere. Inoltre, grazie all’accordo di code share con Aerolìneas Argentinas, i clienti Ita Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni domestiche argentine, in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ita Airways-