Governo, Tajani “No a fibrillazioni, M5S sia più serio”

ROMA (ITALPRESS) – “Il M5s mi sembra in cerca di visibilità, in questo momento bisogna sostenere il governo e impedire che ci siano fibrillazioni inutili, si vanno a cercare un pò di voti per la campagna elettorale. Il M5S deve essere un pò più serio in questa fase così delicata”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa, commentando la richiesta del M5S di votare una risoluzione sulle armi all’Ucraina. “In questo momento sulle nuove armi è tutto fermo alle decisioni che sono già state prese. Per FI le armi devono essere utilizzate per difendersi e non per attaccare il territorio russo, scelta che ha fatto per altro anche il presidente Biden”, ha aggiunto.

