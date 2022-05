Fitness e sana alimentazione, dal 2 al 5 giugno torna RiminiWellness

27 maggio 2022 a

RIMINI (ITALPRESS) – Un ritorno alle origini ma con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione. E’ questa l’idea su cui si fonda RiminiWellness 2022. La 16ma edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group, dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione, quest’anno riconquista le sue date tradizionali, dal 2 al 5 giugno. In aggiunta ai palchi dedicati alle lezioni dal vivo, alla sezione ‘RiminiSteel’ che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la cultura fisica, è stata riconfermata anche l’area rivolta alle discipline olistiche del Pilates e dello Yoga

Dopo un anno di assenza, torna anche Pro.Fit, la sezione B2B riservata agli operatori professionali.

“Dal 2 al 5 giugno a Rimini torna in fiera RiminiWellness. In fiera e fuori fiera con anche iniziative che si terranno sulla splendida spiaggia di questa città – ha detto Corrado Peraboni, amministratore delegato Italian Exhibition Group -. Troveremo quello che abbiamo lasciato prima dei tristi mesi della pandemia, prima che fossero chiuse le nostre cinquemila palestre italiane, ma troveremo anche tante novità. Tutto declinato in formule estremamente innovative che saranno presentate spesso in anteprima qui a RiminiWellness. Tantissime iniziative per una manifestazione che ha sofferto, come abbiamo sofferto tutti noi appassionati, ma che finalmente è pronta a tornare in presenza nella sua forma più smagliante”.

La fiera ospiterà anche FoodWell Expo, il padiglione con i principali brand del settore alimentare che proporranno le soluzioni per coniugare il mangiare sano con uno stile di vita di qualità.

