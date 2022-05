Covid, in calo incidenza settimanale e ricoveri in intensive

27 maggio 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Scende l’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: 261 ogni 100.000 abitanti (20-26 maggio) rispetto a 375 ogni 100.000 abitanti (13-19 maggio). Nel periodo 4 maggio – 17 maggio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente: RT=0,83 al 17 maggio, rispetto a Rt=0,84 al 10 maggio. E’ quanto emerge dai dati della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) dal 3,1% (19 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 26 maggio) contro il 10,9% (19 maggio).

Una regione/provincia autonoma è classificata a rischio alto in quanto i dati inviati non erano sufficientemente completi per la valutazione del rischio. Nessuna regione/provincia autonoma è classificata a rischio moderato; tutte le altre sono classificate a rischio basso. Sei regioni/province autonome riportano almeno una singola allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è sostanzialmente stabile (13% contro il 12% della scorsa settimana). Rimane stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% rispetto al 45%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% rispetto al 43%).

