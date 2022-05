Covid, 29.875 i nuovi casi, 95 i morti nelle ultime 24 ore

24 maggio 2022 a

a

a

Sono 29.875 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, a fronte di 269.971 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono 95, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 166.127. I ricoverati negli ospedali sono 6.547 (132 in meno di ieri), tra i quali 290 in terapia intensiva (uno in meno di ieri). (ITALPRESS).

