Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp a Di Bello

19 maggio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata di campionato con riflettori puntati sulla lotta scudetto tra le due milanesi. Per dirigere Sassuolo-Milan, gara in programma domenica alle 18, è stato designato Daniele Doveri della sezione di Roma1, con lui gli assistenti Bindoni e Imperiale, il quarto ufficiale di gara Piccinini e gli addetti Var Aureliano e Mariani. In contemporanea a San Siro Inter-Sampdoria che è stata affidata a Marco Di Bello. Con l’arbitro della sezione di Brindisi i guardalinee Preti e XGiallatini, il quarto uomo Pezzuto, quindi Irrati e Meraviglia al Var. Sempre domenica, ma alle 21, le sfide salvezza Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Ad arbitrarle saranno rispettivamente Daniele Orsato di Schio e Fabio Maresca di Napoli.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).